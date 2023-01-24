Галиев: задача «Ак Барса» — занять первое место в конференции. Будем шуметь в плей-офф

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев рассказал об успешной игре клуба в последних матчах. После официального назначения Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера казанцы набрали очки в 10 играх из 11.

«Как при Зинэтуле Билялетдинове изменилась игра «Ак Барса»? У нас появились дисциплина, порядок. Забросили две шайбы – и нам больше не надо, а нужно сыграть дисциплинировано и не удаляться. И последние игры – это показатель. Мы не бежим куда-то сломя голову, а думаем об обороне и чтобы совершать правильные действия – выкинуть шайбу через стекло, дать поменяться нашим защитникам. Из-за этого такой результат.

В команде нравится такой хоккей? Да, раз мы выигрываем. Победные эмоции приносят уверенность, и всё легче переносится. Настроение у всех в команде отличное.

«Ак Барс» теперь показывает скучный хоккей? Эта игра приносит результат. Как в чемпионский год в сезоне-2017/2018. Поэтому никто не будет против, если всё сложится так же.

Билялетдинов изменил и атмосферу в раздевалке? Успокоил команду. Сказал, что через работу всё будет. Попросил меньше эмоций тратить на разговоры на площадке, не обращать внимания на судей. Надо показывать всё на льду и действовать правильно. Каждый сейчас знает свою роль в команде.

Был рад, что Билялетдинов вернулся в «Ак Барс»? Лично я, да. Он всё разжёвывает, показывает тактику. Если что-то не понятно, ты всегда можешь подойти, и он ещё раз всё объяснит. В хоккее маленькие нюансы решают всё.

Сейчас есть задача занять одно из первых мест на Востоке? Задача — занять первое место в конференции. Перед сезоном у нас была такая цель, но вначале немножко пошло не по плану. Надеюсь, вспомним это в конце чемпионата.

Кажется, что команда может пошуметь в плей-офф? Почему кажется? Мы и будем шуметь в плей-офф», — цитирует Галиева «РБ Спорт».

Галиев в текущем сезоне сыграл за казанцев 46 матчей, в которых набрал 29 (14+15) очков.