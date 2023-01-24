«Спартак» забил минскому «Динамо» на 24-й секунде матча, разыграв красивую комбинацию

В эти минуты на стадионе «Мегаспорт» в Москве проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимает минское «Динамо». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 24-й секунде матча счёт открыл Александр Хохлачёв с передач Андрея Локтионова и Шейна Принса. Москвичи разыграли красивую комбинацию при выходе «3 в 2».

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Александр Хохлачёв в текущем сезоне набрал 45 (15+30) очков за 51 матч за красно-белых.

«Спартак» набрал 55 очков после 54 сыгранных встреч и находится на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» с 53 результативными баллами располагается на девятом месте в таблице Запада.