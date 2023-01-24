Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» забил минскому «Динамо» на 24-й секунде матча, разыграв красивую комбинацию

«Спартак» забил минскому «Динамо» на 24-й секунде матча, разыграв красивую комбинацию
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Мегаспорт» в Москве проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимает минское «Динамо». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 24-й секунде матча счёт открыл Александр Хохлачёв с передач Андрея Локтионова и Шейна Принса. Москвичи разыграли красивую комбинацию при выходе «3 в 2».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Александр Хохлачёв в текущем сезоне набрал 45 (15+30) очков за 51 матч за красно-белых.

«Спартак» набрал 55 очков после 54 сыгранных встреч и находится на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» с 53 результативными баллами располагается на девятом месте в таблице Запада.

Новость по теме
«Мне почему-то решили срезать зарплату». Рыбин — о причине перехода из «Спартака» в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023