«Мне почему-то решили срезать зарплату». Рыбин — о причине перехода из «Спартака» в СКА

Бывший капитан «Спартака» Максим Рыбин признался, что в 2009 году перешёл в СКА из-за конфликта с руководством московского клуба по причине уменьшения его зарплаты.
«Так и не понял, почему Ржига не был в курсе, когда летом 2009 года руководство клуба решило убрать меня из команды. Писали, что у меня есть предложение от СКА, и оно действительно было, мне звонил Барри Смит. Но я отказался — меня всё устраивало в «Спартаке». Я «зацепился» за сборную и не собирался ничего менять. Но затем мне почему-то решили срезать зарплату.
Насколько я помню, клубы могли сокращать зарплаты на своё усмотрение. В любом случае, я считаю, что руководство поступило абсолютно неправильно. Я был капитаном команды, играл в сборной. Меня приглашали на большие деньги в СКА. Почему нельзя было просто сохранить то, что было? А тут приехали ребята, которые отыграли в команде один сезон, и их защищают, а меня нет. На мой взгляд, странно. После этого я решил, что перехожу в СКА», — цитирует Рыбина официальный сайт КХЛ.
Рыбин выступал за «Спартак», «Северсталь», «Авангард», новокузнецкий «Металлург», СКА, «Витязь», «Нефтехимик», «Ладу» и «Салават Юлаев». Нападающий завершил карьеру в возрасте 38 лет летом 2020 года.
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