Форвард «Локомотива» Варнаков стал 25-м игроком, принявшим участие во всех 15 сезонах КХЛ

В эти минуты в Ярославле проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Локомотив» принимает подмосковный «Витязь». После первого периода счёт 2:0 в пользу «железнодорожников».

Этот матч стал дебютным в составе ярославцев для 37-летнего Михаила Варнакова. Как сообщает пресс-служба КХЛ он стал 25-м игроком, который принимал участие во всех 15 сезонах КХЛ.

Список хоккеистов, выходивших на лёд в каждом чемпионате лиги:



Вратарь: Василий Кошечкин.

Защитники: Евгений Бирюков, Дмитрий Вишневский, Георгий Мишарин, Григорий Панин, Никита Пивцакин, Яков Рылов, Василий Токранов.

Нападающие: Егор Аверин, Михаил Варнаков, Владимир Галузин, Михаил Глухов, Данис Зарипов, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Вячеслав Литовченко, Денис Мосалёв, Кирилл Петров, Алексей Потапов, Степан Санников, Дмитрий Саюстов, Роман Старченко, Андрей Стась, Петр Хохряков, Вадим Шипачёв.

Напомним, Варнаков заключил контракт с «Локомотивом» в конце декабря 2022 года.