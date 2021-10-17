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Список хоккеистов, набиравших очки во всех сезонах в КХЛ: Шипачёв, Бирюков, Зарипов, Попов, Варнаков, Плэтт, Петров

Кто набирал очки во всех сезонах в истории КХЛ? 18 главных старожилов лиги
Сергей Емельянов
Список хоккеистов, набиравших очки во всех сезонах
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Оставили свой след во всех чемпионатах с момента образования лиги.

Нынешний сезон является 14-м в истории Континентальной хоккейной лиги. В 13 чемпионатах КХЛ на лёд выходили 3170 хоккеистов. Однако до старта нынешнего регулярного чемпионата менее 50 игроков могли похвастаться тем, что они принимали участие во всех сезонах с момента основания лиги. В межсезонье список понёс заметные потери по причине того, что некоторые игроки повесили коньки на гвоздь, а другие не смогли найти подходящего варианта в КХЛ и были вынуждены продолжить свои игровые карьеры за пределами России.

Завершили карьеру лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин, сын прославленного комментатора Сергей Гимаев-младший и перешедший на тренерскую работу Юрий Трубачёв, не нашли новых клубов нападающие Микелис Редлихс, Антон Глинкин и Илья Крикунов, вратарь Константин Барулин и нападающий Денис Паршин доигрывают карьеры в европейских чемпионатах, нападающий Игорь Полыгалов выступает в ВХЛ, а защитник Максим Чудинов продолжает пребывать в статусе свободного агента в КХЛ.

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Только 36 хоккеистов либо отыграли все 13 сезонов, либо сейчас находятся в заявках клубов. Это два вратаря – Василий Кошечкин и Александр Ерёменко – и 34 полевых хоккеиста – защитники Евгений Бирюков, Яков Рылов, Кирилл Лямин, Георгий Мишарин, Григорий Панин, Константин Алексеев, Кристапс Сотниекс, Роман Савченко, Дмитрий Вишневский, Денис Бодров, Никита Пивцакин и Василий Токранов, а также нападающие Данис Зарипов, Илья Каблуков, Вадим Шипачёв, Михаил Варнаков, Александр Попов, Егор Аверин, Евгений Кетов, Андрей Стась, Роман Старченко, Джефф Плэтт, Кирилл Петров, Егор Миловзоров, Пётр Хохряков, Степан Санников, Лаурис Дарзиньш, Гинтс Мейя, Михаил Глухов, Алексей Потапов, Вячеслав Литовченко, Дмитрий Саюстов, Владимир Галузин и Денис Мосалёв.

Рассмотрим, как выглядит рейтинг по сыгранным матчам в КХЛ среди полевых хоккеистов, принимавших участие в 13 сезонах и сейчас находящихся на контрактах в клубах лиги, по состоянию на утро 17 октября.

ПозицияИгрокМатчи
1з.Евгений Бирюков861
2н.Вадим Шипачёв786
3н.Данис Зарипов783
4н.Илья Каблуков780
5н.Михаил Варнаков746
6н.Егор Аверин740
7н.Александр Попов737
8н.Евгений Кетов733
9н.Роман Старченко712
10н.Андрей Стась709
11з.Яков Рылов703
12н.Джефф Плэтт702
13з.Кирилл Лямин694
14з.Георгий Мишарин687
15н.Кирилл Петров686
16з.Григорий Панин678
17з.Константин Алексеев674
18з.Кристапс Сотниекс668
19н.Егор Миловзоров666
20н.Лаурис Дарзиньш634
21н.Степан Санников633
22н.Денис Мосалёв630
23з.Роман Савченко619
24з.Дмитрий Вишневский601
25н.Михаил Глухов595
26н.Пётр Хохряков589
27н.Гинтс Мейя571
28з.Денис Бодров567
29н.Владимир Галузин565
30з.Никита Пивцакин555
31н.Алексей Потапов525
32н.Дмитрий Саюстов521
33н.Вячеслав Литовченко512
34з.Василий Токранов423

Перед началом таблицы была сделана важная оговорка: «И сейчас находящихся на контрактах в клубах лиги». Она относилась к двум хоккеистам из данного рейтинга – защитнику Пивцакину и нападающему Потапову, которые из-за травм в нынешнем сезоне до сих пор не могут помочь «Амуру» и «Трактору» соответственно. Таким образом, на данный момент только 32 полевых хоккеиста принимали участие во всех 14 сезонах в истории КХЛ.

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Разумеется, далеко не все из них отмечались результативными действиями в каждом сезоне КХЛ. Выступающему ныне за «Сибирь» нападающему Литовченко во время дебютного чемпионата было всего 18 лет, и в сезоне-2008/2009 он провёл в составе «Амура» только два матча, в которых очками разжиться не сумел.

Аналогичная ситуация была и у Санникова, который в дебютном сезоне в КХЛ сыграл всего один матч за родную «Сибирь». Защитник Токранов 12 лет назад сыграл только два матча в плей-офф за казанский «Ак Барс», тогда как нападающим Аверину, Мейе и защитнику Вишневскому в том же сезоне не хватило 10, 18 и 19 встреч соответственно для того, чтобы вписать своё имя в протокол в графе «набранные очки».

Также без результативных баллов хотя бы в одном из сезонов обходились Галузин (сезон-2010/2011, 11 матчей за «Торпедо»), Хохряков (сезон-2011/2012, 8 матчей за «Нефтехимик»), Саюстов (сезон-2012/2013, 12 матчей за «Трактор»), Бодров (сезон-2017/2018, 2 матча за «Автомобилист»), Лямин (сезон-2020/2021, 6 матчей за «Спартак» и московское «Динамо»), Савченко (сезон-2021/2022, 5 матчей за «Барыс») и Каблуков (сезон-2021/2022, 7 матчей за «Авангард»).

Отдельно стоит упомянуть о защитнике Рылове, контракт с которым на этой неделе расторгли в «Спартаке». В нынешнем сезоне 36-летний защитник успел сыграть шесть матчей, не набрав очков. Ожидается, что в ближайшее время опытный хоккеист продолжит карьеру в одном из других клубов лиги, но пока что ему не удалось продлить серию с сезонами с набранными очками в КХЛ.

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В итоге всего 18 хоккеистов на данный момент набирали очки в каждом сезоне в истории лиги. Зачёт бомбардиров среди игроков, набиравших очки во всех чемпионатах, выглядит следующим образом:

ПозицияИгрокМатчиОчки
1з.Евгений Бирюков861137
2н.Вадим Шипачёв786770
3н.Данис Зарипов783672
4н.Михаил Варнаков746407
5н.Александр Попов737410
6н.Евгений Кетов733256
7н.Роман Старченко712358
8н.Андрей Стась709162
9н.Джефф Плэтт702364
10з.Георгий Мишарин687118
11н.Кирилл Петров686320
12з.Григорий Панин678134
13з.Константин Алексеев674109
14з.Кристапс Сотниекс668110
15н.Егор Миловзоров666365
16н.Лаурис Дарзиньш634358
17н.Денис Мосалёв630233
18н.Михаил Глухов595145

В завершение стоит добавить, что в этом сезоне шансы продлить активную серию сезонов с набранными очками сохраняют уже находящиеся на контрактах Савченко и Каблуков, а также Рылов, Чудинов, Полыгалов и Паршин, если последние четверо до дедлайна ещё успеют найти новые клубы в КХЛ.

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