Кто набирал очки во всех сезонах в истории КХЛ? 18 главных старожилов лиги

Нынешний сезон является 14-м в истории Континентальной хоккейной лиги. В 13 чемпионатах КХЛ на лёд выходили 3170 хоккеистов. Однако до старта нынешнего регулярного чемпионата менее 50 игроков могли похвастаться тем, что они принимали участие во всех сезонах с момента основания лиги. В межсезонье список понёс заметные потери по причине того, что некоторые игроки повесили коньки на гвоздь, а другие не смогли найти подходящего варианта в КХЛ и были вынуждены продолжить свои игровые карьеры за пределами России.

Завершили карьеру лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин, сын прославленного комментатора Сергей Гимаев-младший и перешедший на тренерскую работу Юрий Трубачёв, не нашли новых клубов нападающие Микелис Редлихс, Антон Глинкин и Илья Крикунов, вратарь Константин Барулин и нападающий Денис Паршин доигрывают карьеры в европейских чемпионатах, нападающий Игорь Полыгалов выступает в ВХЛ, а защитник Максим Чудинов продолжает пребывать в статусе свободного агента в КХЛ.

Только 36 хоккеистов либо отыграли все 13 сезонов, либо сейчас находятся в заявках клубов. Это два вратаря – Василий Кошечкин и Александр Ерёменко – и 34 полевых хоккеиста – защитники Евгений Бирюков, Яков Рылов, Кирилл Лямин, Георгий Мишарин, Григорий Панин, Константин Алексеев, Кристапс Сотниекс, Роман Савченко, Дмитрий Вишневский, Денис Бодров, Никита Пивцакин и Василий Токранов, а также нападающие Данис Зарипов, Илья Каблуков, Вадим Шипачёв, Михаил Варнаков, Александр Попов, Егор Аверин, Евгений Кетов, Андрей Стась, Роман Старченко, Джефф Плэтт, Кирилл Петров, Егор Миловзоров, Пётр Хохряков, Степан Санников, Лаурис Дарзиньш, Гинтс Мейя, Михаил Глухов, Алексей Потапов, Вячеслав Литовченко, Дмитрий Саюстов, Владимир Галузин и Денис Мосалёв.

Рассмотрим, как выглядит рейтинг по сыгранным матчам в КХЛ среди полевых хоккеистов, принимавших участие в 13 сезонах и сейчас находящихся на контрактах в клубах лиги, по состоянию на утро 17 октября.

№ Позиция Игрок Матчи 1 з. Евгений Бирюков 861 2 н. Вадим Шипачёв 786 3 н. Данис Зарипов 783 4 н. Илья Каблуков 780 5 н. Михаил Варнаков 746 6 н. Егор Аверин 740 7 н. Александр Попов 737 8 н. Евгений Кетов 733 9 н. Роман Старченко 712 10 н. Андрей Стась 709 11 з. Яков Рылов 703 12 н. Джефф Плэтт 702 13 з. Кирилл Лямин 694 14 з. Георгий Мишарин 687 15 н. Кирилл Петров 686 16 з. Григорий Панин 678 17 з. Константин Алексеев 674 18 з. Кристапс Сотниекс 668 19 н. Егор Миловзоров 666 20 н. Лаурис Дарзиньш 634 21 н. Степан Санников 633 22 н. Денис Мосалёв 630 23 з. Роман Савченко 619 24 з. Дмитрий Вишневский 601 25 н. Михаил Глухов 595 26 н. Пётр Хохряков 589 27 н. Гинтс Мейя 571 28 з. Денис Бодров 567 29 н. Владимир Галузин 565 30 з. Никита Пивцакин 555 31 н. Алексей Потапов 525 32 н. Дмитрий Саюстов 521 33 н. Вячеслав Литовченко 512 34 з. Василий Токранов 423

Перед началом таблицы была сделана важная оговорка: «И сейчас находящихся на контрактах в клубах лиги». Она относилась к двум хоккеистам из данного рейтинга – защитнику Пивцакину и нападающему Потапову, которые из-за травм в нынешнем сезоне до сих пор не могут помочь «Амуру» и «Трактору» соответственно. Таким образом, на данный момент только 32 полевых хоккеиста принимали участие во всех 14 сезонах в истории КХЛ.

Разумеется, далеко не все из них отмечались результативными действиями в каждом сезоне КХЛ. Выступающему ныне за «Сибирь» нападающему Литовченко во время дебютного чемпионата было всего 18 лет, и в сезоне-2008/2009 он провёл в составе «Амура» только два матча, в которых очками разжиться не сумел.

Аналогичная ситуация была и у Санникова, который в дебютном сезоне в КХЛ сыграл всего один матч за родную «Сибирь». Защитник Токранов 12 лет назад сыграл только два матча в плей-офф за казанский «Ак Барс», тогда как нападающим Аверину, Мейе и защитнику Вишневскому в том же сезоне не хватило 10, 18 и 19 встреч соответственно для того, чтобы вписать своё имя в протокол в графе «набранные очки».

Также без результативных баллов хотя бы в одном из сезонов обходились Галузин (сезон-2010/2011, 11 матчей за «Торпедо»), Хохряков (сезон-2011/2012, 8 матчей за «Нефтехимик»), Саюстов (сезон-2012/2013, 12 матчей за «Трактор»), Бодров (сезон-2017/2018, 2 матча за «Автомобилист»), Лямин (сезон-2020/2021, 6 матчей за «Спартак» и московское «Динамо»), Савченко (сезон-2021/2022, 5 матчей за «Барыс») и Каблуков (сезон-2021/2022, 7 матчей за «Авангард»).

Отдельно стоит упомянуть о защитнике Рылове, контракт с которым на этой неделе расторгли в «Спартаке». В нынешнем сезоне 36-летний защитник успел сыграть шесть матчей, не набрав очков. Ожидается, что в ближайшее время опытный хоккеист продолжит карьеру в одном из других клубов лиги, но пока что ему не удалось продлить серию с сезонами с набранными очками в КХЛ.

В итоге всего 18 хоккеистов на данный момент набирали очки в каждом сезоне в истории лиги. Зачёт бомбардиров среди игроков, набиравших очки во всех чемпионатах, выглядит следующим образом:

№ Позиция Игрок Матчи Очки 1 з. Евгений Бирюков 861 137 2 н. Вадим Шипачёв 786 770 3 н. Данис Зарипов 783 672 4 н. Михаил Варнаков 746 407 5 н. Александр Попов 737 410 6 н. Евгений Кетов 733 256 7 н. Роман Старченко 712 358 8 н. Андрей Стась 709 162 9 н. Джефф Плэтт 702 364 10 з. Георгий Мишарин 687 118 11 н. Кирилл Петров 686 320 12 з. Григорий Панин 678 134 13 з. Константин Алексеев 674 109 14 з. Кристапс Сотниекс 668 110 15 н. Егор Миловзоров 666 365 16 н. Лаурис Дарзиньш 634 358 17 н. Денис Мосалёв 630 233 18 н. Михаил Глухов 595 145

В завершение стоит добавить, что в этом сезоне шансы продлить активную серию сезонов с набранными очками сохраняют уже находящиеся на контрактах Савченко и Каблуков, а также Рылов, Чудинов, Полыгалов и Паршин, если последние четверо до дедлайна ещё успеют найти новые клубы в КХЛ.