Вудкрофт — о замене вратаря в овертайме: в буллитах «Динамо» выглядит не очень хорошо

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Спартака» (3:4 ОТ) и объяснил замену голкипера в овертайме на четвёртого полевого игрока.
«Команда показала характер, несколько раз отыгрывалась и смогла вернуться в игру. К сожалению, начало получилось неудачным, неудачный отскок, пропущенная шайба. Плохая смена при игре в меньшинстве – пропущенный гол…
Если убрать за скобки пропущенные шайбы, то в целом играли хорошо. Но неудачное решение в овертайме привело к поражению, сами организовали гол в свои ворота. В такой период сезона надо минимизировать подобные оплошности, которые сказываются на результате. Отмечу, что команда должна взять всё самое лучшее из этой игры. Это единственный путь. Готовимся к следующим важным матчам.
Почему решились на замену вратаря в овертайме? Мы готовились к такому моменту, обсуждали это с тренерским штабом. Если вы видели наши серии послематчевых бросков, то там мы не проявляли себя лучшим образом. Поэтому решили сегодня в овертайме сыграть именно так. У нас была хорошая возможность, у соперника в тот момент на льду были два форварда и защитник. Но мы не смогли извлечь выгоду из этой ситуации. Это хоккей. Так бывает», — цитирует Вудкрофта сайт минского «Динамо».
После поражения минчане поднялись на восьмое место в таблице Запада, имея в активе 54 очка.
- 24 января 2023
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