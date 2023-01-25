Промес с сыном болел за «Спартак», Ice Girl крутила обручи. Фото матча с минским «Динамо»

24 января в Москве на льду арены «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над минским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу красно-белых.

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:3 ОТ) и рассказал о состоянии форварда красно-белых Германа Рубцова.



«Очень серьёзный соперник с мастеровитыми игроками. Нам в первом периоде очень тяжело пришлось. Минчане контролировали шайбу больше, чем мы, создавали моменты. Но ребята после перерыва нашли в себе силы поменять течение игры. Сыграли самоотверженно, много бросков на себя поймали. За это им воздалось, пришла победа», — цитирует Гришина сайт «Спартака».

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» Минск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.