«Тампа» одолела «Миннесоту», у Кучерова и Сергачёва по два очка

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 4:2.



В первой двадцатиминутке голов не было. На 24-й же минуте отличился Йоэль Эрикссон Эк. На 30-й минуте голом ответил Кори Перри, которому ассистировал российский защитник Михаил Сергачёв. На 32-й минуте за гостей забил российский нападающий Кирилл Капризов. На 39-й минуте счёт сравнял всё тот же Перри.



На 55-й минуте Стивен Стэмкос вывел хозяев вперёд с передач Сергачёва и российского нападающего Никиты Кучерова. А на последней минуте игры и сам Кучеров установил итоговый счёт.

Российский голкипер Андрей Василевский совершил 34 сейва.