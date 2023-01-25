«Тампа» одолела «Миннесоту», у Кучерова и Сергачёва по два очка
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 4:2.
В первой двадцатиминутке голов не было. На 24-й же минуте отличился Йоэль Эрикссон Эк. На 30-й минуте голом ответил Кори Перри, которому ассистировал российский защитник Михаил Сергачёв. На 32-й минуте за гостей забил российский нападающий Кирилл Капризов. На 39-й минуте счёт сравнял всё тот же Перри.
На 55-й минуте Стивен Стэмкос вывел хозяев вперёд с передач Сергачёва и российского нападающего Никиты Кучерова. А на последней минуте игры и сам Кучеров установил итоговый счёт.
Российский голкипер Андрей Василевский совершил 34 сейва.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2023, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Миддлтон) – 23:42 (4x5) 1:1 Перри (Колтон, Сергачёв) – 29:44 (5x5) 1:2 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 31:42 (5x4) 2:2 Перри (Колтон, Киллорн) – 38:05 (5x4) 3:2 Стэмкос (Сергачёв, Кучеров) – 54:22 (5x5) 4:2 Кучеров (Хагель) – 59:43 (en)
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