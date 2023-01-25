В ФХР рассказали о ситуации с продлением контракта с главным тренером сборной Жамновым

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что федерация пока не намерена обсуждать новый контракт с главным тренером сборной России Алексеем Жамновым. Под руководством тренера россияне завоевали серебро на Олимпийских играх в Пекине.

«Это решение тренерского, экспертного совета. Контракт у него действует до июня, так что пока нет смысла эту тему обсуждать. Тем более совершенно непонятна наша судьба на международной арене в ближайший год. Поэтому надо сейчас учитывать все факторы», — цитирует Курбатова ТАСС.

Напомним, ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что решение об участии России и Беларуси в сезоне-2023/2024 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая молодёжный, будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии в конце мая.