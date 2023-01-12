Крикунов — о сборной России: год нас ещё продержат, но потом допустят до чемпионата мира

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что российские сборные по хоккею будут допущены к международным матчам в следующем году. Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены Международной федерацией хоккея от участия в международных турнирах из-за спецоперации на Украине.

«На международную арену нас не пускают. Год нас ещё продержат, но потом допустят и до чемпионата мира, и до Евротура. В этом году нам международных матчей ждать не стоит. Перспективы у нас внутри. Будем развиваться.

Возможно ли развитие без международных игр и с ужесточением лимита? И что? У нас в Советском Союзе вообще не было легионеров, но мы девять раз были чемпионами мира, поэтому нет ничего страшного. Будет играть больше молодых, причём не искусственно, а по таланту. Возможно ли развитие в период изоляции нашего хоккея? Возможно — по-любому! Игра-то не меняется, изменений нет. Да, поучиться всегда чему-то можно, но глобально провала не будет», — цитирует Крикунова Legalbet.

Напомним, ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что решение об участии России и Беларуси в сезоне-2023/2024 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая молодёжный, будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии в конце мая.