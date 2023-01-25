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Главный тренер «Миннесоты»: Капризов получает особое внимание от оппонентов

Главный тренер «Миннесоты»: Капризов получает особое внимание от оппонентов
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон заявил о том, что оппоненты его команды с особым интересом относятся к российскому лидеру «дикарей» Кириллу Капризову.

«Все команды сосредотачивают свое внимание на лучших игроках соперника, а Капризов является нашим лучшим хоккеистом. Он получает особое внимание от оппонентов», – приводит слова Эвасона The Athletic.

В своем последнем матче за «Миннесоту» Капризов отметился одним забитым голом. Всего в текущем сезоне 25-летний российский форвард набрал 57 (27+30) очков.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

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