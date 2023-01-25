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«Салават» снял вратаря в овертайме и победил «Ак Барс» в «зелёном дерби»

«Салават» снял вратаря в овертайме и победил «Ак Барс» в «зелёном дерби»
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В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В «зелёном дерби» «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева.

За три секунды до конца первого периода счёт в матче открыл Василий Токранов с передач Дмитрия Кагарлицкого и Дмитрия Воронкова.

В начале второй двадцатиминутки Сергей Шмелёв восстановил равенство в счёте с передач Шакира Мухамадуллина и Ивана Дроздова.

В третьем периоде команды голов не забили.

В овертайме уфимцы сняли вратаря, и гол Александра Хмелевски принёс хозяевам победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2023, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Токранов (Кагарлицкий, Воронков) – 19:57 (5x4)   1:1 Шмелёв (Мухамадуллин, Дроздов) – 21:00 (5x4)   2:1 Хмелевски (Кадейкин, Шмелёв) – 63:02 (4x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче уфимцы сыграют дома с «Северсталью» 27 января. «Ак Барс» в этот же день встретится с магнитогорским «Металлургом».

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