«Салават» снял вратаря в овертайме и победил «Ак Барс» в «зелёном дерби»

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В «зелёном дерби» «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева.

За три секунды до конца первого периода счёт в матче открыл Василий Токранов с передач Дмитрия Кагарлицкого и Дмитрия Воронкова.

В начале второй двадцатиминутки Сергей Шмелёв восстановил равенство в счёте с передач Шакира Мухамадуллина и Ивана Дроздова.

В третьем периоде команды голов не забили.

В овертайме уфимцы сняли вратаря, и гол Александра Хмелевски принёс хозяевам победу.

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В следующем матче уфимцы сыграют дома с «Северсталью» 27 января. «Ак Барс» в этот же день встретится с магнитогорским «Металлургом».