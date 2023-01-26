«Сан-Хосе» и «Колорадо» совершили обмен нападающими и защитниками

Клубы НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш» совершили обмен, в результате которого в стан «акул» отправились защитник Джейкоб Макдональд и нападающий Мартин Каут. К действующим чемпионам примкнули защитник Райан Меркли и нападающий Мэтт Ньето, сообщает официальный сайт НХЛ.

Защитник Макдональд отметился двумя результативными передачами в 33 матчах текущего сезона НХЛ. Всего на счету игрока обороны в НХЛ 12 (2+10) очков в 76 матчах.

Каут заработал три очка в 27 матчах текущего сезона НХЛ. Всего в НХЛ на счету нападающего 6 (3+3) очков в 47 матчах.

Меркли в текущем сезоне не провёл ни одного матча в НХЛ, отметившись 14 результативными передачами в 30 матчах АХЛ. Всего в НХЛ на счету защитника 6 (1+5) очков в 39 матчах.

Ньето является самым опытным участником сделки. Форвард заработал 15 (8+7) очков в 45 матчах текущего сезона НХЛ. Всего в лиге 30-летний нападающий набрал 190 (81+109) очков за 615 матчей. Форвард уже защищал цвета «Колорадо» на протяжении четырёх сезонов.