«Сан-Хосе» и «Колорадо» совершили обмен нападающими и защитниками

Клубы НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш» совершили обмен, в результате которого в стан «акул» отправились защитник Джейкоб Макдональд и нападающий Мартин Каут. К действующим чемпионам примкнули защитник Райан Меркли и нападающий Мэтт Ньето, сообщает официальный сайт НХЛ.
Защитник Макдональд отметился двумя результативными передачами в 33 матчах текущего сезона НХЛ. Всего на счету игрока обороны в НХЛ 12 (2+10) очков в 76 матчах.
Каут заработал три очка в 27 матчах текущего сезона НХЛ. Всего в НХЛ на счету нападающего 6 (3+3) очков в 47 матчах.
Меркли в текущем сезоне не провёл ни одного матча в НХЛ, отметившись 14 результативными передачами в 30 матчах АХЛ. Всего в НХЛ на счету защитника 6 (1+5) очков в 39 матчах.
Ньето является самым опытным участником сделки. Форвард заработал 15 (8+7) очков в 45 матчах текущего сезона НХЛ. Всего в лиге 30-летний нападающий набрал 190 (81+109) очков за 615 матчей. Форвард уже защищал цвета «Колорадо» на протяжении четырёх сезонов.
- 26 января 2023
-
11:20
-
10:54
-
10:41
-
10:10
-
09:49
-
09:29
-
09:11
-
09:03
-
08:50
-
08:22
-
08:11
-
07:18
-
05:42
-
05:36
- 25 января 2023
-
23:30
-
23:27
-
23:18
-
23:14
-
23:05
-
22:58
-
22:52
-
22:44
-
22:32
-
22:25
-
22:15
-
21:59
-
21:46
-
21:14
-
21:08
-
20:59
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:25
-
20:20