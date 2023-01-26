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Мышкин назвал, по его мнению, трёх лучших российских вратарей КХЛ

Мышкин назвал, по его мнению, трёх лучших российских вратарей КХЛ
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Бывший голкипер сборной СССР Владимир Мышкин рассказал, как обстоят дела с российскими вратарями в КХЛ, и назвал тройку своих фаворитов.

«С интересом слежу за тем прогрессом, который есть у многих российских вратарей. В начале осени в нашем цеху, может, и был небольшой застой, но по ходу чемпионата многие голкиперы набрали ход. Мне нравится эта тенденция.

На старте чемпионата были видны резервы в работе вратарей ЦСКА, но вы посмотрите, как добавил Шарыченков, на какой уровень вышел, как провёл последние дерби! На нынешнем этапе он чем-то напоминает Федотова, который в прошлом сезоне снял вратарские проблемы не только для ЦСКА, но и для сборной. Изначально говорил о том, что Рейдеборн вряд ли сможет закрыть армейцам позицию первого вратаря. И мы видим, что эту конкуренцию пока выигрывает Шарыченков, она дала ему импульс для развития.

Кстати, похожая ситуация была в «Ак Барсе» с Рейдеборном и Биляловым. Наш вратарь выиграл эту борьбу, оттолкнулся от неё и стал одним из самых надёжных в КХЛ. Вообще, это уже тенденция. В том же СКА уже отказались от вратарей-легионеров. На каком-то этапе они помогли молодёжи — тому же Шестёркину или Николаеву, но теперь ставка делается на россиян — на того же Подъяпольского, потенциал у которого очень серьёзный. Или на Николаева, который тоже вырос в интересного голкипера.

Гaлкину из «Автомобилиста» нужно работать, не сдаваться, доказывать. Шарыченков, Билялов, Николаев — оптимальные примеры, все они отталкивались от опыта легионеров и росли. Естественно, при правильной политике тренерских штабов своих клубов», — цитирует Мышкина Russia-Hockey.ru.

Из названных вратарей наилучший процент отражённых бросков (93,5%) имеет голкипер СКА Дмитрий Николаев. В декабре 2022 года питерский клуб подписал контракт с Николаевым до конца сезона-2024/2025.

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