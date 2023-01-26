Отец Хохлачёва связывает последние удаления игрока в КХЛ с ошибками судей и эмоциями

Бывший генеральный директор «Спартака» и отец Александра Хохлачёва Игорь Хохлачёв рассказал про удаления его сына в матчах КХЛ. 6 января Александр Хохлачёв был удалён до конца выездного матче с нижегородским «Торпедо» (2:5) за удар коленом Александра Дарьина во втором периоде. 24 января в домашней игре с минским «Динамо» (4:3 ОТ) 29-летний форвард получил 10-минутный дисциплинарный штраф в первом периоде.
«Дело не столько в дисциплине, просто в игре ситуация напряжена, и могут возникать ошибки судей. В том матче, когда ему дали 20 минут, произошёл несчастный случай: он бил в тело игроку, но тот выставил ногу, то есть случился рабочий момент. В последнем же случае в момент того штрафа не было никакого положения «вне игры»: он выходил в большинстве, и, конечно, было обидно, когда лайнсмен ошибся. К сожалению, все мы люди и не всегда умеем сдерживать свои эмоции.
На сегодняшний день он играет в команде, где у него всё комфортно. Он реально получает удовольствие от хоккея, партнёров и тренера. Обстановка в команде к этому располагает, поэтому человек играет раскованно, с удовольствием. Что Борис Миронов, что Игорь Гришин одинаково положительно относились к нему. Ему с обоими специалистами было приятно и в данный момент комфортно работать, и для хоккеиста это очень важная вещь, если не основная.
Он сам москвич, живёт в Москве и очень любит этот город, клуб, учитывая, что является воспитанником «Спартака». Мы думаем пока о сегодняшнем дне. Да, контракт у него ещё действует на следующий год, а там поживём — увидим», — цитирует Игоря Хохлачёва ТАСС.
Александр Хохлачёв в текущем сезоне провёл за красно-белых 52 матча, в которых набрал 46 (16+30) очков с 67 минутами штарфа.
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