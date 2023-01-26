Ерёменко: финал с «Авангардом» в 2012 году – одно из лучших воспоминаний в карьере

Бывший вратарь московского «Динамо» Александр Ерёменко назвал самые запоминающиеся в моменты в хоккейной карьере.

«Победа над «Авангардом» в финале — лучшее воспоминание из карьеры? Думаю, что да, победа в финале 2012 года — одно из лучших воспоминаний. Другое — победа сборной России на Чемпионате мира в Квебеке.

Что чувствует вратарь, засушивший седьмую игру финала [седьмая игра финала закончилась со счётом 1:0]? Не я засушил, засушила команда. Ребята все пластались, старались, ложись, делали всё, чтобы шайба не доходила до ворот. Благодаря команде мы и выиграли. Была концентрация не на сто процентов, на миллион! На каждый момент, на каждую секунду. Было видно, что у нас есть одна цель, ради которой мы и живём. У нас не было шанса на ошибку. Проигрывая в серии, мы понимали, что любая ошибка на льду может стать фатальной.

Добавляло остроты то, что соперником был «Авангард», противостояние с которыми было для «Динамо» принципиальным? В финале всё же такие нюансы уходят на второй план, ты сконцентрирован только на игре. И неважно, кто против тебя выходит, важно, кто рядом с тобой!», — цитирует Ерёменко сайт КХЛ.

Напомним, в 2012 году в серии с «Авангардом» бело-голубые выиграли Кубок Гагарина, уступая 1-3 по ходу серии.