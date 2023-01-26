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ХК Сочи — Витязь. Прямая трансляция
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«Сочи» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Витязю»

«Сочи» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Витязю»
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В Сочи завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сочи» принимал на своём льду «Витязь». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

На третьей минуте первого периода счёт открыл Егор Бабенко с передачи Кирилла Петькова. На восьмой минуте периода восстановил равенство в счёте Тайлер Граовац с передач Скотта Уилсона и Игоря Головкова. На 16-й минуте первой двадцатиминутки вывел гостей вперёд Владимир Галузин с передач Александра Яремчука и Ивана Ежова.

В начале второго периода Иван Ежов и Артём Бородкин сделали счёт 4:1 в пользу «Витязя». На 11-й минуте периода довёл счёт до крупного Владислав Кара с передачи Ярослава Бусыгина.

На 10-й минуте третьего периода вторую шайбу «Сочи» в матче забросил Кирилл Петьков с передач Сергея Косовеца и Артёма Фёдорова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2023, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Витязь
Московская область
1:0 Бабенко (Петьков) – 02:10 (4x5)   1:1 Граовац (Уилсон, Головков) – 07:50 (5x5)   1:2 Галузин (Яремчук, Ежов) – 15:05 (5x5)   1:3 Ежов (Галузин) – 21:14 (5x5)   1:4 Бородкин (Смолин, Гончаров) – 22:35 (5x5)   1:5 Кара (Бусыгин) – 30:38 (5x5)   2:5 Петьков (Косовец, Фёдоров) – 49:14 (5x4)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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