«Сочи» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Витязю»

В Сочи завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сочи» принимал на своём льду «Витязь». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

На третьей минуте первого периода счёт открыл Егор Бабенко с передачи Кирилла Петькова. На восьмой минуте периода восстановил равенство в счёте Тайлер Граовац с передач Скотта Уилсона и Игоря Головкова. На 16-й минуте первой двадцатиминутки вывел гостей вперёд Владимир Галузин с передач Александра Яремчука и Ивана Ежова.

В начале второго периода Иван Ежов и Артём Бородкин сделали счёт 4:1 в пользу «Витязя». На 11-й минуте периода довёл счёт до крупного Владислав Кара с передачи Ярослава Бусыгина.

На 10-й минуте третьего периода вторую шайбу «Сочи» в матче забросил Кирилл Петьков с передач Сергея Косовеца и Артёма Фёдорова.

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