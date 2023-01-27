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Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 82 голов

Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 82 голов
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости в матче идёт первый период. Счёт — 1:0 в пользу столичной команды.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте встречи — отличился российский нападающий Александр Овечкин, результативными передачами отметились Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Эта шайба стала 812-й в карьере россиянина. Таким образом, Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 82 голов. На счету канадца 894 гола.

В текущем сезоне на счету Александра 54 (32+22) очка в 50 матчах.

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