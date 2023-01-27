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Сидни Кросби вышел на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Сидни Кросби вышел на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Сидни Кросби
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов — 3:2.

В составе «Питтсбурга» результативной передачей отметился капитан команды Сидни Кросби, для которого это результативное действие стало 1467-м за карьеру в НХЛ. Канадский форвард вышел на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, повторив результат Стэна Микиты. Следующей целью для Сидни является результат Пола Коффи, в активе которого 1531 очко в североамериканской лиге.

В нынешнем сезоне 35-летний Кросби принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых он набрал 58 (23+35) очков.

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