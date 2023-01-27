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Голевая передача Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» переиграть «Филадельфию»

Голевая передача Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» переиграть «Филадельфию»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Филадельфия Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

На шестой минуте матча гости открыли счёт – забил Ноа Кейтс с передачи Расмуса Ристолайнена.

На 25-й минуте голом ответил Мэтт Болди. Маркус Фолиньо и Джаред Сперджен ассистировали ему. На 45-й минуте Болди оформил дубль. Российский нападающий Кирилл Капризов и Матс Цуккарелло записали результативные передачи в протокол матча. На 59-й минуте Тони Деанджело перевёл игру в овертайм. Кевин Хейз и российский защитник Иван Проворов отдали по одной голевой передаче. В дополнительное время победу хозяевам принёс Матс Цуккарелло.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2023, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кейтс (Ристолайнен) – 05:14 (5x5)   1:1 Болди (Фолиньо, Сперджен) – 23:39 (5x5)   2:1 Болди (Капризов, Цуккарелло) – 44:48 (5x4)   2:2 Деанджело (Хейз, Проворов) – 58:32 (6x5)   3:2 Цуккарелло (Эддисон, Болди) – 62:08 (3x3)
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