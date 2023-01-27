Голевая передача Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» переиграть «Филадельфию»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Филадельфия Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.



На шестой минуте матча гости открыли счёт – забил Ноа Кейтс с передачи Расмуса Ристолайнена.



На 25-й минуте голом ответил Мэтт Болди. Маркус Фолиньо и Джаред Сперджен ассистировали ему. На 45-й минуте Болди оформил дубль. Российский нападающий Кирилл Капризов и Матс Цуккарелло записали результативные передачи в протокол матча. На 59-й минуте Тони Деанджело перевёл игру в овертайм. Кевин Хейз и российский защитник Иван Проворов отдали по одной голевой передаче. В дополнительное время победу хозяевам принёс Матс Цуккарелло.