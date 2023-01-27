«Анахайм» одолел «Колорадо», у Дмитрия Куликова одна голевая передача
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Анахайм Дакс». Победу в этой игре одержали гости со счётом 5:3.
На четвёртой минуте Микко Рантанен вывел хозяев вперёд. На 10-й минуте Фрэнк Ватрано сравнял счёт.
На 22-й минуте вновь вывел хозяев вперёд Самуэль Жирар. А на 37-й минуте Рантанен оформил дубль. На 39-й минуте Ватрано тоже ответил дублем.
На 50-й минуте за гостей забил Адам Хенрик. На 51-й минуте забил Мэйсон Мактавиш. Российский защитник Дмитрий Куликов отдал голевую передачу. На последней минуте игры Ватрано оформил хет-трик.
Таким образом, «Анахайм» одержал вторую победу кряду. Шесть матчей подряд до этой игры выигрывал «Колорадо».
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2023, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Рантанен (Макар, Тэйвз) – 03:56 (5x5) 1:1 Ватрано (Фаулер) – 09:46 (5x5) 2:1 Жирар (Маккиннон, Родригес) – 21:13 (5x5) 3:1 Рантанен (Жирар, Мальгин) – 36:09 (5x4) 3:2 Ватрано – 38:37 (5x5) 3:3 Хенрик (Терри, Бенуа) – 49:42 (5x5) 3:4 Мактавиш (Сильверберг, Куликов) – 50:06 (5x5) 3:5 Ватрано (Фаулер) – 59:10 (en)
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