«Анахайм» одолел «Колорадо», у Дмитрия Куликова одна голевая передача

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Анахайм Дакс». Победу в этой игре одержали гости со счётом 5:3.



На четвёртой минуте Микко Рантанен вывел хозяев вперёд. На 10-й минуте Фрэнк Ватрано сравнял счёт.



На 22-й минуте вновь вывел хозяев вперёд Самуэль Жирар. А на 37-й минуте Рантанен оформил дубль. На 39-й минуте Ватрано тоже ответил дублем.



На 50-й минуте за гостей забил Адам Хенрик. На 51-й минуте забил Мэйсон Мактавиш. Российский защитник Дмитрий Куликов отдал голевую передачу. На последней минуте игры Ватрано оформил хет-трик.

Таким образом, «Анахайм» одержал вторую победу кряду. Шесть матчей подряд до этой игры выигрывал «Колорадо».