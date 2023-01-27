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Овечкин сравнялся с Сандином по голам в ворота «Питтсбурга» в регулярных чемпионатах НХЛ

Овечкин сравнялся с Сандином по голам в ворота «Питтсбурга» в регулярных чемпионатах НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов — 3:2.

В составе «Кэпиталз» заброшенной шайбой отметился российский форвард и капитан команды Александр Овечкин. Этот гол стал для россиянина 38-м в ворота «Питтсбурга» в 71 матче регулярных чемпионатов НХЛ. По этому показателю он сравнялся с легендарным шведским форвардом Матсом Сандином и занял 10-е место в списке хоккеистов за всю историю лиги. Больше всего шайб в ворота «Пингвингз» в матчах регулярных чемпионатов забросил Майк Гартнер (56 шайб за 94 матча), проведший первые 10 лет карьеры за «Вашингтон».

Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 82 шайб в списке снайперов НХЛ за всю историю лиги.

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