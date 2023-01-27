Ерёменко: Быков не заставлял работать из-под палки, Знарок кардинально отличается

Бывший вратарь сборной России Александр Ерёменко рассказал об особенностях тренеров Вячеслава Быкова и Олега Знарка, под руководством которых ему удалось поиграть.
«С Быковым было очень комфортно. Человек подходил к хоккею чуть-чуть иначе, не заставлял работать нас из-под палки. Было профессиональное отношение, каждый должен был сам ответственно подходить к своей работе. Скажу со своей точки зрения — наверное, мы к такому тогда ещё не привыкли. Я немного упустил ниточку, меня постоянно надо двигать вперёд, говорить об этом.
Знарок кардинально отличается. Он мотиватор, который всегда двигал команду, несмотря ни на что. Даже когда мы летели Омску в финальной серии, он всегда верил в победу, повторял, что мы победим. Мы начинали сами в это верить, и это было очень важно», — цитирует Ерёменко официальный сайт КХЛ.
Напомним, в 2012 году в серии с «Авангардом» московское «Динамо» выиграло Кубок Гагарина, уступая по ходу серии со счётом 1-3.
- 27 января 2023
-
14:53
-
14:20
-
13:52
-
13:21
-
12:46
-
12:16
-
12:01
-
11:29
-
10:58
-
10:40
-
10:07
-
09:50
-
09:36
-
09:12
-
09:00
-
08:58
-
08:41
-
08:26
-
08:20
-
07:51
-
07:39
-
07:25
-
07:08
-
06:53
-
06:50
-
06:32
-
06:21
-
06:19
-
06:15
-
06:06
-
05:54
-
05:51
-
04:47
-
04:19
-
04:05