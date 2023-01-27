Ерёменко: Быков не заставлял работать из-под палки, Знарок кардинально отличается

Бывший вратарь сборной России Александр Ерёменко рассказал об особенностях тренеров Вячеслава Быкова и Олега Знарка, под руководством которых ему удалось поиграть.

«С Быковым было очень комфортно. Человек подходил к хоккею чуть-чуть иначе, не заставлял работать нас из-под палки. Было профессиональное отношение, каждый должен был сам ответственно подходить к своей работе. Скажу со своей точки зрения — наверное, мы к такому тогда ещё не привыкли. Я немного упустил ниточку, меня постоянно надо двигать вперёд, говорить об этом.

Знарок кардинально отличается. Он мотиватор, который всегда двигал команду, несмотря ни на что. Даже когда мы летели Омску в финальной серии, он всегда верил в победу, повторял, что мы победим. Мы начинали сами в это верить, и это было очень важно», — цитирует Ерёменко официальный сайт КХЛ.

Напомним, в 2012 году в серии с «Авангардом» московское «Динамо» выиграло Кубок Гагарина, уступая по ходу серии со счётом 1-3.