Минское «Динамо» не планирует искать нового генерального директора до конца сезона

Председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков поблагодарил за работу Сергея Сушко и сообщил, что клуб не планирует искать нового генерального директора до конца сезона.

«К сожалению, обстоятельства складываются так, что на одном из самых ответственных отрезков сезона Сергей Анатольевич Сушко вынужден покинуть хоккейный клуб «Динамо-Минск» по семейным причинам. И я хотел бы выразить искреннюю благодарность этому специалисту за проделанную работу, за то, что, несмотря ни на что, «Динамо» при нём оставалось верным выбранной стратегии по развитию белорусской молодёжи и подтягивало в основной состав всё больше новых имен.

Временно исполнять обязанности руководителя «Динамо-Минск» будет Артём Каркоцкий, возглавляющий клубную школу. Он уже успел зарекомендовать себя как грамотный и, что важно, современный управленец. Кроме того, Артём Игоревич хорошо знаком с клубной системой «Динамо», поэтому, уверен, отлично справится с задачами руководителя до окончания сезона. На данном этапе мы не ищем полноценную замену Сергею Анатольевичу Сушко, решение будет приниматься по окончании сезона. Пока же хочется пожелать и Артёму Игоревичу, и всему клубу «Динамо» удачи, впереди ещё немало сложных и важных матчей, борьба продолжается», — цитирует Баскова сайт Федерации хоккея Белоруссии.

Благодаря вчерашней победе в матче с «Куньлунем» минское «Динамо» забралось на восьмую строчку в таблице Западной конференции КХЛ.