Двукратный обладатель Кубка Гагарина проанализировал, как Кузнецов исполняет буллиты

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал исполнение буллитов Евгением Кузнецовым. Россиянин в прошедшем матче с «Питтсбургом» забросил пятый подряд буллит в одинаковом стиле.

«По технике всё достаточно просто. Главное, что последние два движения Кузнецов делает очень быстро: успевает убрать на удобную руку и выполнить бросок, когда угол ворот свободный. Момент ожидания, конечно, немного нервирует вратаря. Он терпит-терпит-терпит — безусловно, это немного выводит из себя. Но основное — это завершение: очень быстрое и — самое главное — точное движение руками после того, как он перекладывает шайбу на удобную. Вратарь уже не успевает отреагировать. То же самое можно сделать и на большей скорости катания. Но Евгений — очень ярко выраженная индивидуальность, поэтому он исполняет в своём фирменном стиле.

Насколько сложно перебирать шайбу на крюке с такой интенсивностью? Я думаю, что для тех ребят, которые занимаются хоккеем, это не составит никакого труда. А для игроков, которые обладают высокой техникой, побольше поиграться с шайбочкой — только в удовольствие.



Кузнецов бросает, когда видит, что вратарь стоит не на пятках, а на носках? Обязательно нужно смотреть на положение вратаря. Если ты едешь и у тебя голова опущена, то вратарь просто сунет клюшку в ноги — тогда забить будет гораздо сложнее. Ничего не получится, если заранее придумал какой-то приём, а вратарь стал действовать по-другому. Всё равно нужно где-то подстраиваться под ситуацию и заставлять вратаря делать так, как тебе нужно», — сказал Коньков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.