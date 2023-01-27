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Двукратный обладатель Кубка Гагарина проанализировал, как Кузнецов исполняет буллиты

Двукратный обладатель Кубка Гагарина проанализировал, как Кузнецов исполняет буллиты
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал исполнение буллитов Евгением Кузнецовым. Россиянин в прошедшем матче с «Питтсбургом» забросил пятый подряд буллит в одинаковом стиле.

«По технике всё достаточно просто. Главное, что последние два движения Кузнецов делает очень быстро: успевает убрать на удобную руку и выполнить бросок, когда угол ворот свободный. Момент ожидания, конечно, немного нервирует вратаря. Он терпит-терпит-терпит — безусловно, это немного выводит из себя. Но основное — это завершение: очень быстрое и — самое главное — точное движение руками после того, как он перекладывает шайбу на удобную. Вратарь уже не успевает отреагировать. То же самое можно сделать и на большей скорости катания. Но Евгений — очень ярко выраженная индивидуальность, поэтому он исполняет в своём фирменном стиле.

Насколько сложно перебирать шайбу на крюке с такой интенсивностью? Я думаю, что для тех ребят, которые занимаются хоккеем, это не составит никакого труда. А для игроков, которые обладают высокой техникой, побольше поиграться с шайбочкой — только в удовольствие.

Кузнецов бросает, когда видит, что вратарь стоит не на пятках, а на носках? Обязательно нужно смотреть на положение вратаря. Если ты едешь и у тебя голова опущена, то вратарь просто сунет клюшку в ноги — тогда забить будет гораздо сложнее. Ничего не получится, если заранее придумал какой-то приём, а вратарь стал действовать по-другому. Всё равно нужно где-то подстраиваться под ситуацию и заставлять вратаря делать так, как тебе нужно», — сказал Коньков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

«Об этом нужно снять фильм». Кузнецов уже год издевается над вратарями во время буллитов «Об этом нужно снять фильм». Кузнецов уже год издевается над вратарями во время буллитов
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