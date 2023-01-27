Журавлёв — о Билялетдинове: первый тренер, который так много внимания уделяет обороне

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлёв сообщил, что главный тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов уделяет большое внимание игре в обороне.
«Билялетдинов в меру строгий тренер. Хороший мужик. Главное — выполнять работу, которую он требует, правильно, и всё будет нормально. Не придумывать, а играть по системе. У кого были такие же строгие правила? Мне кажется, он первый тренер в моей карьере, который так много внимания обращает на оборону. Но это правильно. Защитник должен выходить и играть в защите. Чувствую, что мне ещё нужно адаптироваться к его требованиям. Эта новая система для меня. Главное –
не совершать ошибок: не удаляться, не делать неточные передачи, не терять позицию», — цитирует Журавлёва Sport24.
Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в конце декабря 2022-го и одержал с командой девять побед в 12 матчах. Казанский клуб занимает третье место в таблице Восточной конференции.
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