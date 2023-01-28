Два ассиста А. Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Сан-Хосе»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Оскар Линдблом, Ник Бонино, Майки Эйссимонт, а также Марио Ферраро. Российский нападающий Евгений Свечников отличился по ходу матча результативной передачей. Он ассистировал партнёрам в моменте с первым голом.

У хозяев в этой встрече забивали Кэлвин де Хаан, а также Себастьян Ахо и Мартин Нечас, записавшие в свой актив по две заброшенные шайбы. Российский форвард Андрей Свечников отличился двумя результативными передачами.