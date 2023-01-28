Два ассиста А. Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Сан-Хосе»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Оскар Линдблом, Ник Бонино, Майки Эйссимонт, а также Марио Ферраро. Российский нападающий Евгений Свечников отличился по ходу матча результативной передачей. Он ассистировал партнёрам в моменте с первым голом.
У хозяев в этой встрече забивали Кэлвин де Хаан, а также Себастьян Ахо и Мартин Нечас, записавшие в свой актив по две заброшенные шайбы. Российский форвард Андрей Свечников отличился двумя результативными передачами.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2023, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 4
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Линдблом (Свечников, Лоренц) – 15:10 (5x5) 1:1 де Хаан (Коглан, Котканиеми) – 17:33 (5x5) 2:1 Ахо (Ноэсен) – 40:17 (5x4) 2:2 Бонино (Эйссимонт) – 46:50 (5x5) 2:3 Эйссимонт (Штурм, Ферраро) – 51:15 (5x5) 2:4 Ферраро (Эйссимонт) – 58:08 (en) 3:4 Ахо (Терявяйнен, Джарвис) – 58:23 (5x5) 4:4 Нечас (Свечников, Ахо) – 59:48 (6x5) 5:4 Нечас (Свечников) – 60:55 (3x3)
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