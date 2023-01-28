Илья Михеев набрал 100-е очко за карьеру в НХЛ, забив в ворота «Коламбуса»

В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Коламбус Блю Джекетс». Встреча проходит в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена». На момент написания новости идёт второй период, хозяева впереди — 3:1.

В составе «косаток» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Илья Михеев, который таким образом достиг отметки 100 очков за карьеру в НХЛ. Проводящий четвёртый сезон в североамериканской лиге Михеев забросил 49-ю шайбу в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Михеев перебрался в «Ванкувер» в прошлое межсезонье. В нынешнем сезоне на его счету 28 (13+15) очков в 46 матчах при показателе полезности "+3" и 2 минутах штрафного времени.