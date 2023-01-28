Илья Михеев набрал 100-е очко за карьеру в НХЛ, забив в ворота «Коламбуса»

В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Коламбус Блю Джекетс». Встреча проходит в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена». На момент написания новости идёт второй период, хозяева впереди — 3:1.
В составе «косаток» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Илья Михеев, который таким образом достиг отметки 100 очков за карьеру в НХЛ. Проводящий четвёртый сезон в североамериканской лиге Михеев забросил 49-ю шайбу в НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Михеев перебрался в «Ванкувер» в прошлое межсезонье. В нынешнем сезоне на его счету 28 (13+15) очков в 46 матчах при показателе полезности "+3" и 2 минутах штрафного времени.
- 28 января 2023
-
07:25
-
07:13
-
07:01
-
06:31
-
06:27
-
06:23
-
06:12
-
06:10
-
06:02
-
05:43
-
05:41
-
05:33
- 27 января 2023
-
23:58
-
23:37
-
23:17
-
23:10
-
22:58
-
22:47
-
22:31
-
22:18
-
22:00
-
21:42
-
21:37
-
21:19
-
21:03
-
20:51
-
20:24
-
20:22
-
20:14
-
20:10
-
20:03
-
20:00
-
19:53
-
19:35
-
19:18