Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев получил травму и выбыл до конца сезона
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Инсайдер НХЛ Эллиот Фридман со ссылкой на генерального менеджера «Ванкувера» Патрика Аллвина сообщил, что российский нападающий «Кэнакс» Илья Михеев получил травму в матче с «Коламбусом» (5:2) и выбыл до конца текущего сезона.
Сообщается, что Михеев усугубил травму, полученную ещё на предсезонке, и нуждается в операции на крестообразной связке коленного сустава. Ожидается, что время восстановления форварда займёт около полугода. Россиянин должен вернуться в строй к старту тренировочного лагеря «Ванкувера» в сентябре.
Михеев в матче с «Коламбусом» стал автором победной шайбы и довёл число своих очков в НХЛ до 100 (49+51) в 192 матчах лиги. В текущем сезоне россиянин провёл 46 матчей и набрал 28 (13+15) очков.
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