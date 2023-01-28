Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев получил травму и выбыл до конца сезона

Инсайдер НХЛ Эллиот Фридман со ссылкой на генерального менеджера «Ванкувера» Патрика Аллвина сообщил, что российский нападающий «Кэнакс» Илья Михеев получил травму в матче с «Коламбусом» (5:2) и выбыл до конца текущего сезона.

Сообщается, что Михеев усугубил травму, полученную ещё на предсезонке, и нуждается в операции на крестообразной связке коленного сустава. Ожидается, что время восстановления форварда займёт около полугода. Россиянин должен вернуться в строй к старту тренировочного лагеря «Ванкувера» в сентябре.

Михеев в матче с «Коламбусом» стал автором победной шайбы и довёл число своих очков в НХЛ до 100 (49+51) в 192 матчах лиги. В текущем сезоне россиянин провёл 46 матчей и набрал 28 (13+15) очков.