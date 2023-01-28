Гол Михеева принёс «Ванкуверу» победу в матче с «Коламбусом», несмотря на дубль Марченко

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.
Голом отметился российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев. Это очко стало сотым для россиянина в НХЛ. Дублем отметился российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко, обе шайбы нападающий забрсоил при игре в большинстве. На счету россиянина 13 голов в НХЛ и ни одной результативной передачи. Отметим четыре ассиста капитана «Ванкувера» Бо Хорвата.
«Ванкувер» одержал вторую победу в трёх матчах под руководстом главного тренера Рика Токкета.
В матче «Сиэтла» и «Калгари» победу одержали гости со счётом 5:2. Победный гол на счету российского защитника «Калгари» Никиты Задорова. Также россиянин отметился в протоколе четырьмя минутами штрафа и результативной передачей при голе в пустые ворота в концовке матча.
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