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Гол Михеева принёс «Ванкуверу» победу в матче с «Коламбусом», несмотря на дубль Марченко

Гол Михеева принёс «Ванкуверу» победу в матче с «Коламбусом», несмотря на дубль Марченко
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Голом отметился российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев. Это очко стало сотым для россиянина в НХЛ. Дублем отметился российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко, обе шайбы нападающий забрсоил при игре в большинстве. На счету россиянина 13 голов в НХЛ и ни одной результативной передачи. Отметим четыре ассиста капитана «Ванкувера» Бо Хорвата.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2023, суббота. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Петтерссон (Хорват) – 01:25 (4x5)   1:1 Марченко (Боквист, Лайне) – 02:08 (5x4)   2:1 Хьюз (Миллер, Хорват) – 13:21 (5x4)   3:1 Михеев (Бёзер, Хорват) – 19:15 (5x5)   4:1 Джошуа (Хорват, Бёзер) – 48:20 (5x5)   5:1 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 52:52 (5x4)   5:2 Марченко (Дженнер, Годро) – 56:52 (5x4)

«Ванкувер» одержал вторую победу в трёх матчах под руководстом главного тренера Рика Токкета.

В матче «Сиэтла» и «Калгари» победу одержали гости со счётом 5:2. Победный гол на счету российского защитника «Калгари» Никиты Задорова. Также россиянин отметился в протоколе четырьмя минутами штрафа и результативной передачей при голе в пустые ворота в концовке матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2023, суббота. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Хэйден (Борген, Спронг) – 05:20 (5x5)   1:1 Линдхольм (Тоффоли, Дюбе) – 07:16 (5x5)   1:2 Тоффоли (Коулман, Линдхольм) – 13:28 (5x5)   1:3 Задоров (Линдхольм, Уигар) – 19:55 (5x5)   2:3 Толванен (Бьёркстранд, Ларссон) – 50:36 (5x5)   2:4 Ханифин (Баклунд, Коулман) – 51:40 (5x5)   2:5 Коулман (Манджапане, Задоров) – 58:40 (en)
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