«Адмирал» обыграл «Сибирь» в овертайме, уступая в две шайбы по ходу третьего периода

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Сибирью». Победу в упорном матче одержали хозяева со счётом 5:4.
Шайбы в составе «моряков» забрасывали Данил Файзуллин (дубль), Николай Чебыкин (дважды) и Валерий Орехов. Голы в составе «Сибири» забивали Никита Коротков, Вячеслав Основин, Тейлор Бек и Александр Шаров. Отметим две результативные передачи Тревора Мёрфи и Валентина Пьянова. В середине третьего периода «Адмирал» уступал в две шайбы, но смог сравнять счёт за полторы минуты до конца. Победная шайба в овертайме на счету Николая Чебыкина.
«Адмирал» сумел взять реванш за поражение в прошлом матче и прервал серию из пяти поражений. «Сибирь» упрочила лидерство в таблице Восточной конференции до двух очков. «Адмирал» остался на седьмом месте Восточной конференции КХЛ.
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