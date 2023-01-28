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«Адмирал» обыграл «Сибирь» в овертайме, уступая в две шайбы по ходу третьего периода

«Адмирал» обыграл «Сибирь» в овертайме, уступая в две шайбы по ходу третьего периода
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Сибирью». Победу в упорном матче одержали хозяева со счётом 5:4.

Шайбы в составе «моряков» забрасывали Данил Файзуллин (дубль), Николай Чебыкин (дважды) и Валерий Орехов. Голы в составе «Сибири» забивали Никита Коротков, Вячеслав Основин, Тейлор Бек и Александр Шаров. Отметим две результативные передачи Тревора Мёрфи и Валентина Пьянова. В середине третьего периода «Адмирал» уступал в две шайбы, но смог сравнять счёт за полторы минуты до конца. Победная шайба в овертайме на счету Николая Чебыкина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2023, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 4
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Файзуллин (Грачёв) – 09:26 (5x5)   1:1 Коротков (Бек, Морозов) – 12:22 (5x5)   2:1 Чебыкин (Горшков, Шулак) – 14:01 (5x5)   2:2 Основин (Ефремов, Мёрфи) – 24:54 (5x5)   2:3 Бек (Мёрфи, Пьянов) – 28:35 (5x3)   2:4 Шаров (Бутузов, Пьянов) – 47:43 (5x4)   3:4 Орехов – 52:51 (5x5)   4:4 Файзуллин (Шулак, Уильямс) – 58:25 (5x5)   5:4 Чебыкин (Берлёв) – 62:09 (3x3)

«Адмирал» сумел взять реванш за поражение в прошлом матче и прервал серию из пяти поражений. «Сибирь» упрочила лидерство в таблице Восточной конференции до двух очков. «Адмирал» остался на седьмом месте Восточной конференции КХЛ.

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