Плющев: в «Спартаке» забавное сочетание проблем с управлением и тренера без опыта КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что главный тренер «Спартака» Игорь Гришин не готов к работе в КХЛ.

«Между тем ситуация в клубе становится критической. Новый тренер не готов работать на уровне КХЛ, команда плохо управляема, есть вопросы по составу. Судя по послематчевым интервью, нет понимания, как эту ситуацию исправлять. В предыдущие годы «Спартак» хотя бы избегал позора, выигрывая борьбу у Минска или Череповца за последнюю путёвку в плей-офф от Запада. А сейчас при всех проблемах конкурентов именно красно-белые в этой традиционной гонке выглядят слабым звеном.

В «Спартаке», во-первых, системная проблема с управлением. А во-вторых, на её решение поставили тренера без опыта работы на таком уровне. Забавное сочетание», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Красно-белые набрали 57 очков после 56 матчей и занимают седьмое место в таблице Западной конференции, опережая девятую команду — «Северсталь» на одно очко. Следующий матч «Спартак» проведёт сегодня, 28 января, с «Куньлунем» в Мытищах. Начало матча — в 17:00 мск.