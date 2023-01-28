Российский форвард «Эдмонтона» Костин отказался фотографироваться с фанатом «Калгари»
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Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин отказался фотографироваться с фанатом в форме «Калгари Флэймз» на встрече с болельщиками. «Огоньки» являются главным противником «нефтяников».
Тем не менее фанат очень хотел сделать фото, и Костин придумал необычный выход. Российский нападающий снял свою джерси, оставшись в толстовке, и надел форму «Эдмонтона» на болельщика. После этого он согласился сделать совместную фотографию.
Напомним, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23-летний Костин принял участие в 33 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал четыре результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 13 очков при общем показателе полезности «+7» и 43 минутах штрафного времени.
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