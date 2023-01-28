«Мне нельзя». Клим Костин прокомментировал отказ сделать фото с фанатом в джерси «Калгари»

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин прокомментировал свой отказ фотографироваться с фанатом «Калгари Флэймз» во время встречи с болельщиками. Форварду пришлось надеть на фаната свою джерси, чтобы сделать фото.
«Встреча с фанатами? Нам было очень весело, но да, это было действительно тяжело. Моё лицо болело.
Фанат в джерси «Флэймз»? Да, я сказал ему, что мне нельзя фотографироваться с формой «Калгари». Этот парень довольно забавный.
Это значило для меня всё, как я уже сказал. Для меня и, думаю, для болельщиков нашей команды, они важнее всего. Мы все часть крутой команды, большая семья, так что да, я действительно ценю это. Я очень горжусь, когда вижу джерси со своей фамилией», — приводит слова Костина официальный сайт «Эдмонтона».
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