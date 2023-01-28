«В его саге было много поворотов». The Athletic — о возможном обмене Тарасенко

Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд назвал российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко главным претендентом на обмен в команде в преддверии дедлайна КХЛ.

«Между Тарасенко и Райаном О’Райлли подбрасывают монетку в качестве жеребьёвки. Ответ может быть как на стороне первого, так и на стороне второго. Но поскольку Тарасенко никогда не отменял свой запрос на обмен с 2021 года, а О’Райлли сказал The Athletic, что он и «блюзмены» вели предварительные переговоры о продлении контракта, мы поставим на Тарасенко. Прошёл год с момента, как он забил 35 голов и набрал 82 очка за сезон, и в качестве неограниченно свободного агента он должен быть привлекательным вариантом для сделки. В саге с Тарасенко было много поворотов, так что ничего исключать нельзя, но расставание с «Блюз», похоже, вполне вероятно», — приводит слова Рутерфорда The Athletic.

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