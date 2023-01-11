Инсайдер НХЛ: Барбашёв и Тарасенко могут быть обменяны в дедлайн текущего сезона НХЛ

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман считает, что российские нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв могут быть обменяны в дедлайн текущего сезона НХЛ. Барбашёв имеет контракт на $ 2,25 млн, Тарасенко зарабатывает $ 7,5 млн в этом сезоне НХЛ. Оба хоккеиста могут стать неограниченно свободными агентами по окончании текущего сезона.
«Мы говорим о многих громких именах, но один топ-менеджер высказал блестящую мысль: небольшие шаги имеют огромное значение. В «Сент-Луисе» много внимания уделяется возможному обмену Райана О’Райли и Владимира Тарасенко. Но я не удивлюсь, если некоторые команды также обратят внимание на Ивана Барбашёва (который был так хорош в плей-офф 2019 года) и Нико Микколу. Оба хоккеиста станут неограниченно свободными агентами после этого сезона», — цитирует Фридмана Sportsnet.
Оба россиянина являются обладателями Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса». В текущем сезоне Тарасенко набрал 29 (10+19) очков в 34 матчах, Барбашёв отметился 19 (6+13) баллами за 42 матча.
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