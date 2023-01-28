The Athletic: трое россиян — главные кандидаты на обмен в своих клубах перед дедлайном НХЛ

Авторитетное издание The Athletic подготовило список хоккеистов, которые являются главными кандидатами на обмен в своих командах в преддверии дедлайна НХЛ. В топ попали трое россиян.
Так, по мнению The Athletic, «Коламбус Блю Джекетс» может обменять 27-летнего защитника Владислава Гаврикова. Хоккеист в нынешнем сезоне принял участие в 48 матчах, в которых набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-6».
В «Даллас Старз» главным кандидатом на обмен является 25-летний российский нападающий Денис Гурьянов. Форвард отыграл за «звёзд» 35 встреч в нынешнем сезоне и забросил только две шайбы. К ним Гурьянов добавил пять результативных передач.
Наконец, нападающий Владимир Тарасенко — главный кандидат на обмен из «Сент-Луис Блюз». 31-летний форвард принял участие в 36 матчах текущего чемпионата и набрал 29 (10+19) очков при показателе полезности «-16».
- 28 января 2023
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