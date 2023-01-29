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«Весь стадион поднялся на ноги и аплодировал». Барзал — о чудо-сейве Варламова с «Вегасом»

«Весь стадион поднялся на ноги и аплодировал». Барзал — о чудо-сейве Варламова с «Вегасом»
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Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Барзал прокомментировал великолепный сейв российского голкипера «островитян» Семёна Варламова. Россиянин совершил невероятное спасение клюшкой, отразив шайбу, летевшую в пустые ворота после броска форварда «Вегаса» Райлли Смита.

«Это был крутой момент. Это было, это… (не может подобрать слова). Весь стадион поднялся на ноги и аплодировал, такой клёвый момент для него», — цитирует Барзала журналист Стефен Рознер в своей соцсети.

Варламов отразил 44 из 45 бросков по воротам и был признан третьей звездой матча. с «Вегасом» (2:1 ОТ). В текущем сезоне Варламов провёл 16 матчей, в девяти из которых одержал победу с процентом отражённых бросков 91,7%.

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