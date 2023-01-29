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Матч «Эдмонтон» — «Чикаго» заканчивал экстренный вратарь университета Альберты

Матч «Эдмонтон» — «Чикаго» заканчивал экстренный вратарь университета Альберты
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Чикаго Блэкхоукс». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 7:3.

Благодаря уверенному преимуществу в счёте тренерский штаб хозяев выпустил на последние минуты 25-летнего вратаря университета Альберты Мэттью Берлина. Экстренный голкипер подписал любительский контракт накануне перед матчем из-за внезапной болезни второго голкипера Стюарта Скиннера. Берлин успел отразить один бросок под ликование болельщиков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

По окончании матча все хоккеисты «Эдмонтона» поздравили вратаря с дебютом в НХЛ.

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