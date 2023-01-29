Матч «Эдмонтон» — «Чикаго» заканчивал экстренный вратарь университета Альберты

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Чикаго Блэкхоукс». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 7:3.



Благодаря уверенному преимуществу в счёте тренерский штаб хозяев выпустил на последние минуты 25-летнего вратаря университета Альберты Мэттью Берлина. Экстренный голкипер подписал любительский контракт накануне перед матчем из-за внезапной болезни второго голкипера Стюарта Скиннера. Берлин успел отразить один бросок под ликование болельщиков.

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По окончании матча все хоккеисты «Эдмонтона» поздравили вратаря с дебютом в НХЛ.