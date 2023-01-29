Михеев объяснил, почему играл половину сезона с незалеченной травмой крестообразных связок

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев объяснил, почему он играл половину сезона с незалеченной травмой крестообразных связок колена, полученной ещё в предсезонном матче.
«Я понимаю, что есть много споров о моём решении играть с травмой передней крестообразной связки. Вот факты: когда я получил травму в предсезонке, я прошёл несколько тестов и понял, что могу играть, не причиняя больше вреда своему здоровью. Это то, что я хотел сделать.
Дважды в неделю мы советовались с врачами команды о том, как продвигаются дела. Я никогда не чувствовал давления, никогда не чувствовал себя хуже. Это было моё решение. Наконец дело дошло до того, что я хотел быть готовым вовремя к следующему году. Если бы я продолжал играть, я бы не был готов к тренировочному лагерю. Я ценю всеобщее беспокойство, но у меня нет претензий к тому, как это было сделано», — написал Михеев в своём аккаунте в соцсети.
Михеев будет прооперирован на следующей неделе и, по прогнозам, должен восстановиться к старту тренировочного лагеря «Ванкувера» в сентябре.
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