Леонтьев: «Нефтехимик» сдерживал удар «Салавата», но в конце не разобрались со сменами

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ) и рассказал об игре в третьем периоде.

«Боевой матч, накал уровня плей-офф. Высокие скорости, соперник переиграл нас. В нашей зоне мы удачно оборонялись, повели в счёте. Неплохо играли, сдерживали удар, выходили в контратаки, забивали хорошие голы. Но в конце не разобрались со сменами. Рано наш игрок вышел на лёд. В овертайме знали, что «Салават» будет так играть, мы проиграли вбрасывание и нам забили.

В чём секрет того, что клуб набирает очки пять матчей подряд? Команда хочет попасть в плей-офф и в каждой игре выгрызает, выцарапывает, играет дисциплинированно. Все пашут.

Что не получилось в третьем периоде? Моменты были хорошие, могли забить. Но… Камара хотел замениться, но Кадейкин его заблокировал и наша команда получила штраф. Предпосылок не было никаких. Могли дотерпеть. Ход матча мы контролировали. Удаление решило исход периода.

Вратарь мог сыграть получше в моментах со вторым и третьим голами? Алалыкин попал здорово, на неудобной для вратаря высоте. Не думаю, что вратарь ошибся, просто стечение обстоятельств. Хороший гол», – приводит слова Леонтьева «БИЗНЕС Online».

Нижнекамский клуб располагается на восьмом месте в таблице Востока, имея в активе 57 очков.