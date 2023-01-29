Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Витязь» одержал третью победу подряд, обыграв по буллитам «Металлург»

«Витязь» одержал третью победу подряд, обыграв по буллитам «Металлург»
Комментарии

В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу по буллитам со счётом 2:1 одержали хозяева.

На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл Владислав Кара с передач Степана Старкова и Романа Абросимова.

На 40-й секунде второго периода восстановил равенство в счёте Данила Юров с передач Артёма Минулина и Коди Кёррана.

В овертайме команды голов не забили. В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету нападающего «Витязя» Виталия Попова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кара (Старков, Абросимов) – 16:20 (5x5)   1:1 Юров (Минулин, Кёрран) – 20:40 (5x5)   2:1 Попов – 65:00

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» сыграет дома с «Сочи». «Металлург» отправится в гости к «Северстали».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023