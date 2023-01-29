«Витязь» одержал третью победу подряд, обыграв по буллитам «Металлург»

В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу по буллитам со счётом 2:1 одержали хозяева.
На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл Владислав Кара с передач Степана Старкова и Романа Абросимова.
На 40-й секунде второго периода восстановил равенство в счёте Данила Юров с передач Артёма Минулина и Коди Кёррана.
В овертайме команды голов не забили. В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету нападающего «Витязя» Виталия Попова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» сыграет дома с «Сочи». «Металлург» отправится в гости к «Северстали».
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