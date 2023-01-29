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Никитин — о поражении от «Автомобилиста»: тяжело было надеяться на халяву

Никитин — о поражении от «Автомобилиста»: тяжело было надеяться на халяву
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итог матча с «Автомобилистом» (0:1).

«Не смогли взломать оборону соперника. Где-то не стали жертвовать собой. Тяжело было надеяться на халяву в этой игре. Организованно сыграли против нас в обороне. Нам нужна была энергия, её не было. Отсюда и результат.

Почему случаются невзрачные матчи после побед над лидерами? Мы боремся с этим, видим это. Увы, команда иногда возвращается к старым привычкам. Я бы не сказал, что у «Локомотива» в январе появилась тенденция не забивать. Не готов называть это тенденцией. Всякое случается. «Локомотив» для вратаря не создал проблем, чтобы он ошибся. Это сугубо наши проблемы», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

В следующем матче «Локомотив» сыграет в гостях с санкт-петербургским СКА 1 февраля. «Автомобилист» 31 января отправится на выездной матч с «Нефтехимиком».

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