«Локомотив» не может выиграть у «Автомобилиста» с января 2018-го
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В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал на своём льду «Автомобилист». Победу со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) одержали гости.
Таким образом ярославский клуб не может победить «Автомобилист» в рамках регулярок КХЛ с 3 января 2018 года. Тогда «Локомотив» победил екатеринбургский клуб в гостях со счётом 6:5.
После поражения «Локомотив» с 76 очками занимает второе место в таблице Западной конференции. «Автомобилист» располагается на третьем месте в таблице Востока, набрав 72 очка.
В следующем матче «Локомотив» сыграет в гостях с санкт-петербургским СКА 1 февраля. «Автомобилист» 31 января отправится на выездной матч с «Нефтехимиком».
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