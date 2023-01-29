Форвард «Ак Барса» Шипачёв: тренер не виноват, что мы не можем забить. Это наши проблемы

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв рассказал о победном матче с «Трактором» (6:0) и оценил игру его звена.

«Получил удовольствие от игры? Да, сегодня было много хороших моментов, и здорово, что забили голы, они всем нужны психологически, это помогает команде. И вратарь на ноль сыграл, это очень здорово.

Говорили друг с другом в звене перед игрой или всё было штатно? Мы стараемся перед каждой игрой разговаривать, у нас хорошее звено с Петей [Петров] и Кагой [Кагарлицким], но нужно лучше играть. Сегодняшний матч провели отлично.

У меня с Дмитрием Кагарлицким по 4 очка? Ребята очень много сделали – Петя отдал на пустые первую. Приятно очень играть, когда создаём хорошие моменты и забиваем. До этого не получалось – в первом периоде 2 в 1 с Петькой выходили, Кага с пятака бросал. Мы могли и ещё больше забить, но я доволен результатом. Команда сыграла на ноль, Амир – красавец, меньшинство сегодня отработало на 100%, всё сняло и забрало у «Трактора». Хорошая командная победа, и спасибо болельщикам – целый стадион, поддерживают нас, они молодцы, это очень приятно.

Как часто заглядываем в таблицу? Думаю, все всё равно заглядывают в таблицу и хотя бы краешком глаза видят, кто на каком месте. Понятно, что надо на любую игру так выходить, два очка очень важны, как и для соперника. Нас настраивали, что и «Трактор» будет биться на победу, как и мы. Здорово, что получилась такая результативная победа, хотя и за 1:0, и за 6:0 дают два очка, но мы порадовали болельщиков.

Правда ли, что при Билялетдинове нужно перестраивать свою игру и пока это не очень даётся? Да нет, в хоккей ведь все играют примерно одинаково, есть нюансы по зоне обороны, по средней зоне. Но по большому счёту мы просто не забиваем моменты – и в ноль выходил, и 2 в 1 выходим, не забиваем. Это ведь не тренер виноват, что мы не можем забить, верно? Только наши проблемы, игроков, мы каждый день разговариваем в звене. Думаю, мы сейчас на правильном пути, всё наладится, мы должны приносить больше пользы команде», — цитирует Шипачёва сайт «Ак Барса».

Всего на счету Шипачёва 39 (7+32) очков в текущем сезоне. В предыдущих трёх регулярных чемпионатах 35-летний игрок становился лучшим бомбардиром КХЛ.