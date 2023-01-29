Тренер «Ак Барса» Билялетдинов: какое преображение звена Шипачёва? Они всегда так играли

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Трактором» (6:0) и оценил игру звена Вадима Шипачёва.

«Хорошая была игра, думаю, она всем понравилась, команда играла с хорошим настроением. Первый период был непростым, соперник в общем-то здорово настроился, и мы это понимали. Поэтому было не совсем просто, затем и удаления были, должен сказать, что наши ребята молодцы, они выдержали. Ну, и хорошее большинство было – ребята здорово сработали.



В целом игра команды была организованной, мы сделали всё, что нужно. Хорошая игра Амира Мифтахова тоже получилась, довольно надёжно, молодец парень.

С чем связано преображение звена Кагарлицкий – Шипачёв – Петров, не забивавшее пять матчей? А какое преображение? Они всегда так играли. Не забивали в последних матчах, но это ни о чём не говорит. Хоккеисты высокого класса, которые хорошо реализуют моменты, особенно большинство, поэтому ничего удивительного здесь нет.

Как отношусь к тому, что теперь на арене показывают удаления? Я не знаю, по каким причинам меняют это – то показывают, то не показывают, раньше ведь показывали. Но в целом, для информации, посмотреть, за что удаляют, тоже неплохо. Хотя у нас есть свой планшет, где мы это можем посмотреть. Вопрос другой – может быть, судьи страхуются, они иногда не хотят показывать удаление? Будут показывать – ну, интересно, посмотрим.

Игра команды в обороне в последних матчах – это как раз то, к чему стремимся? Мы идём к этому. Пока не могу сказать, что всё хорошо, но во всяком случае ребята стараются выполнять задание. У нас многие вещи получаются, но есть ещё вопросы, которые нужно решать.

Как дела у Никиты Евсеева, получившего травму в прошлой игре? Думаю, он выбыл где-то на месяц из-за травмы», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».

После победы казанский клуб занимает второе место на Востоке и сравнялся по очкам с лидером конференции — «Сибирью».