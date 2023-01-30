Единственный в истории КХЛ защитник с четырьмя голами в одном матче оценил своё достижение

Защитник «Барыса» Алекс Грант рассказал о своём достижении. Хоккеист стал первым игроком обороны, который забросил четыре шайбы в одном матче КХЛ. Это произошло в игре с «Адмиралом» (5:1) 8 января 2023 года.
«Я всегда стараюсь находить момент для броска, но многое зависит от того, находишься ли ты в правильной позиции и насколько шайба к тебе идёт. Определённо могу сказать, что всегда нужно быть готовым бросить. Скажу честно: в паре эпизодов из того матча без везения не обошлось. Так сложилась игровая ситуация – мы несколько раз были в большинстве, я получил несколько очень хороших передач. Это и позволило столько забить. Конечно, приятно наслаждаться такими играми, но нужно двигаться дальше и искать новые шансы», – сказал Грант в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Грантом читайте на «Чемпионате»:
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