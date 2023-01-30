«Каролина» уверенно обыграла «Бостон» в матче НХЛ. Свечников — без результативных действий

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Себастьян Ахо, Пол Штястны, Сет Джарвис и Джордан Стаал. Российский нападающий Андрей Свечников принимал участие в матче, но не отметился результативными действиями.



У гостей в этой встрече забил чешский нападающий Павел Заха.



В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» встретится с «Лос-Анджелес Кингз». «Бостон» сыграет с «Торонто». Матчи пройдут 1 и 2 февраля соответственно.