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«Каролина» уверенно обыграла «Бостон» в матче НХЛ. Свечников — без результативных действий

«Каролина» уверенно обыграла «Бостон» в матче НХЛ. Свечников — без результативных действий
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Себастьян Ахо, Пол Штястны, Сет Джарвис и Джордан Стаал. Российский нападающий Андрей Свечников принимал участие в матче, но не отметился результативными действиями.

У гостей в этой встрече забил чешский нападающий Павел Заха.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» встретится с «Лос-Анджелес Кингз». «Бостон» сыграет с «Торонто». Матчи пройдут 1 и 2 февраля соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2023, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Ахо – 10:52 (5x5)   2:0 Штястны (Нечас, Бёрнс) – 32:05 (5x4)   3:0 Джарвис – 41:57 (5x5)   3:1 Заха (Макэвой, Линдхольм) – 43:22 (5x5)   4:1 Стаал (Мартинук) – 55:40 (en)
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