«Каролина» уверенно обыграла «Бостон» в матче НХЛ. Свечников — без результативных действий
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Себастьян Ахо, Пол Штястны, Сет Джарвис и Джордан Стаал. Российский нападающий Андрей Свечников принимал участие в матче, но не отметился результативными действиями.
У гостей в этой встрече забил чешский нападающий Павел Заха.
В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» встретится с «Лос-Анджелес Кингз». «Бостон» сыграет с «Торонто». Матчи пройдут 1 и 2 февраля соответственно.
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