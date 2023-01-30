Самсонов – о матче с «Вашингтоном»: хорошая победа над бывшей командой

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).

«Хорошая победа над бывшей командой. Большая нагрузка? Иногда тяжело, но тренеры меня так поддерживают. Я так рад, что Райлли удалось забить гол. Он так сильно работает на тренировке», — приводит слова Самсонова журналист Майк Стивенс в своём «твиттере».

Напомним, Самсонов признан третьей звездой матча с «Вашингтон Кэпиталз» (5:1). Россиянин отразил 23 броска. Первой звездой матча признан Джон Таварес, который отметился двумя результативными передачами. Второй звездой матча стал Морган Райлли, который стал автором одной заброшенной шайбы.

Напомним, Самсонов выступал за «Вашингтон» с 2019 по 2022 год.