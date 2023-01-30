Тренер «Нефтехимика»: матчи показывают, что мы способны играть на равных с любым клубом

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал про глубину состава нижнекамцев и высказался о попадании в плей-офф.

«Доволен ли глубиной состава? Если говорить правдиво, то хотелось бы видеть ещё пару защитников в команде, чтобы играть более надёжно в обороне. В большинстве бы нам это тоже позволило построить более креативный хоккей. Но в любом случае я очень доволен тем составом, которым обладаю на данный момент. У нас много молодых талантливых игроков, которые здорово прогрессируют по ходу этого сезона. Достаточно опытных мастеровитых хоккеистов. Матчи показывают, что мы способны играть на равных с любым клубом КХЛ. Это главный показатель, позволяющий сказать, что команда по глубине состава находится в оптимальных условиях.

Строим какие-то предположения, с кем хотелось бы встретиться в первом раунде плей-офф? Если честно, в этом году все соперники высокого уровня. На кого бы ты ни попал, везде нужно готовиться. Есть, конечно, нюансы с некоторыми командами. Пока, безусловно, рано загадывать, какие пары будут в четвертьфиналах. Да и не принято выбирать как-то соперника, особенно, например, в нашем положении. Для нас главное – выйти в плей-офф. На кого бы мы ни вышли, мы всегда будем готовиться по полной программе и сражаться до последнего. Сейчас нам важно выложиться в заключительных матчах регулярки, а дальше будем готовиться», — приводит слова Леонтьева «ТИ-Спорт».

«Нефтехимик» после 57 матчей набрал 57 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.